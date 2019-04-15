АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Аукционные предложения снижаются с интенсивностью конкуренции
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Стас Костюшкин набил «тату» в честь юбилея Аллы Пугачевой

Известный российский исполнитель Стас Костюшкин необычным образом решил поздравить Аллу Пугачеву с ее 70-летним юбилеем. Для этого артист набил «тату» на своем правом плече с инициалами Примадонны.
Стас Костюшкин набил «тату» в честь юбилея Аллы Пугачевой

Об этом Стас Костюшкин рассказал своим подписчикам в Instagram. Там он выложил фотографию себя, сидящего в кресле тату-салона. Рядом с ним расположился мастер, занимающийся процессом набивания черной звезды с инициалами Аллы Пугачевой, расположенной на правом плече артиста. Внутри татуировки написано: «АБ 70». Такую необычную фотографию певец сопроводил комментарием: «А вы готовитесь к Юбилею Аллы Борисовны Пугачевой?». Подобные слова говорят о том, что сам исполнитель с юмором относится к случившемуся.

Поклонники Стаса Костюшкина неоднозначно отреагировали на такую новость. Некоторые из них оценили его юмор и отметили, что «тату» определенно не настоящее, а временное. Такие люди не заметили ничего плохого в подобной шутке артиста. Несмотря на это, нашлись те, кто посчитали такие действия в адрес Аллы Пугачевой недопустимыми. Они отметили, что статус Примадонны должен быть предметом уважения и восхищения, а не шуток и колкостей. Такие подписчики уверены, что Стас Костюшкин решил просто «хайпануть» на 70-летии заслуженной артистки.

Напомним, 15 апреля Алла Пугачева отмечает свой очередной круглый юбилей. 17 числа в Кремлевском дворце Примадонна даст первый за долгое время концерт, посвященный этой важной дате.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ГлюкOZA продемонстрировала поклонникам
Российские операторы сотовой связи
Ради празднования дня рождения внука
«Его перестанут слушать свои»: Ольга
Ученые подтвердили, что
Стас Костюшкин набил «тату» в честь
В Москве Курбану Омарову сделали
Visa начала тестирование снятия
Лера Кудрявцева рассказала о мечте
Агата Муцениеце заподозрила Ксению
Ученые: Аукционные предложения
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с
Ольгу Бузову раскритиковали за
Медики рассказали о самом полезном для
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец
Врачи не рекомендуют лежать в горячей
В Забайкалье полиция подозревает мать в
Лолита Милявская опубликовала архивное
Ученые создали «квантовый» материал для
В Китае проходят тесты
Мать Марины Африкантовой сходит с ума
Яна Рудковская высказалась о замене
Последний Chevrolet Corvette C7
Huawei рассчитывают в этом году
Ученые: Гестационный диабет матерей при
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев отметил с
Нюша опубликовала снимки с фотосъёмки в
В США в возрасте 93 лет скончался
Рита Дакота опровергла слухи о
Просмотреть все новости