Стас Костюшкин набил «тату» в честь юбилея Аллы Пугачевой

Об этом Стас Костюшкин рассказал своим подписчикам в Instagram. Там он выложил фотографию себя, сидящего в кресле тату-салона. Рядом с ним расположился мастер, занимающийся процессом набивания черной звезды с инициалами Аллы Пугачевой, расположенной на правом плече артиста. Внутри татуировки написано: «АБ 70». Такую необычную фотографию певец сопроводил комментарием: «А вы готовитесь к Юбилею Аллы Борисовны Пугачевой?». Подобные слова говорят о том, что сам исполнитель с юмором относится к случившемуся.Поклонники Стаса Костюшкина неоднозначно отреагировали на такую новость. Некоторые из них оценили его юмор и отметили, что «тату» определенно не настоящее, а временное. Такие люди не заметили ничего плохого в подобной шутке артиста. Несмотря на это, нашлись те, кто посчитали такие действия в адрес Аллы Пугачевой недопустимыми. Они отметили, что статус Примадонны должен быть предметом уважения и восхищения, а не шуток и колкостей. Такие подписчики уверены, что Стас Костюшкин решил просто «хайпануть» на 70-летии заслуженной артистки.Напомним, 15 апреля Алла Пугачева отмечает свой очередной круглый юбилей. 17 числа в Кремлевском дворце Примадонна даст первый за долгое время концерт, посвященный этой важной дате.