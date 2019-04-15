Спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк
Предприятие-производитель спутников "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" сообщило, что спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк. Он заменит на орбите спутник, у которого закончился гарантийный срок.
Известно, что спутник уже находится на космодроме. Сейчас с ним проводят автономные и совместные проверки, что бы обеспечить удачную доставку на орбиту. В резерве на запуск находится еще три спутника «Глонасс-М», которые перебывают на хранении у ИСС.
Система ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников, 24 из которых активны. Именно такое количество необходимо для покрытия всего земного шара и обеспечения исправной работы системы. Эти спутники обеспечивают работу всех навигационных систем в государстве. Также они используются для определения местоположения и в мобильных телефонах.
Известно, что спутник уже находится на космодроме. Сейчас с ним проводят автономные и совместные проверки, что бы обеспечить удачную доставку на орбиту. В резерве на запуск находится еще три спутника «Глонасс-М», которые перебывают на хранении у ИСС.
Система ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников, 24 из которых активны. Именно такое количество необходимо для покрытия всего земного шара и обеспечения исправной работы системы. Эти спутники обеспечивают работу всех навигационных систем в государстве. Также они используются для определения местоположения и в мобильных телефонах.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:52