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Спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк

Предприятие-производитель спутников "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" сообщило, что спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк. Он заменит на орбите спутник, у которого закончился гарантийный срок.
Спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с космодрома Плесецк

Известно, что спутник уже находится на космодроме. Сейчас с ним проводят автономные и совместные проверки, что бы обеспечить удачную доставку на орбиту. В резерве на запуск находится еще три спутника «Глонасс-М», которые перебывают на хранении у ИСС.

Система ГЛОНАСС насчитывает 26 спутников, 24 из которых активны. Именно такое количество необходимо для покрытия всего земного шара и обеспечения исправной работы системы. Эти спутники обеспечивают работу всех навигационных систем в государстве. Также они используются для определения местоположения и в мобильных телефонах.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:52

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