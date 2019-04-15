АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Аукционные предложения снижаются с интенсивностью конкуренции
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

В Забайкалье полиция подозревает мать в сожжении сына

Как сообщило СУ СК РФ, в Забайкалье мать подозревается в поджоге дома, в котором находилось двое её детей. Мальчик 4 лет погиб, а двухлетняя девочка находится в больнице.
В Забайкалье полиция подозревает мать в сожжении сына

Предварительно установлено, что 14 апреля мать решила убить своих детей, подпалив свой дом. С этой целью она облила комнаты горючим веществом и подожгла, а сама скрылась с места преступления. К счастью неравнодушные соседи увидели дым и успели вытащить из дома дочь. Сына подозреваемой спасти не удалось, он сгорел заживо. Состояние младшего ребенка пока неизвестно. Она находится в местной больнице.

Сейчас органы власти решают, передавать ребенка на опеку родственникам или в специализированное учреждение. В отношении матери возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ГлюкOZA продемонстрировала поклонникам
Российские операторы сотовой связи
Ради празднования дня рождения внука
«Его перестанут слушать свои»: Ольга
Ученые подтвердили, что
Стас Костюшкин набил «тату» в честь
В Москве Курбану Омарову сделали
Visa начала тестирование снятия
Лера Кудрявцева рассказала о мечте
Агата Муцениеце заподозрила Ксению
Ученые: Аукционные предложения
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Спутник «Глонасс-М» запустят 13 мая с
Ольгу Бузову раскритиковали за
Медики рассказали о самом полезном для
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец
Врачи не рекомендуют лежать в горячей
В Забайкалье полиция подозревает мать в
Лолита Милявская опубликовала архивное
Ученые создали «квантовый» материал для
В Китае проходят тесты
Мать Марины Африкантовой сходит с ума
Яна Рудковская высказалась о замене
Последний Chevrolet Corvette C7
Huawei рассчитывают в этом году
Ученые: Гестационный диабет матерей при
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев отметил с
Нюша опубликовала снимки с фотосъёмки в
В США в возрасте 93 лет скончался
Рита Дакота опровергла слухи о
Просмотреть все новости