В Забайкалье полиция подозревает мать в сожжении сына





Предварительно установлено, что 14 апреля мать решила убить своих детей, подпалив свой дом. С этой целью она облила комнаты горючим веществом и подожгла, а сама скрылась с места преступления. К счастью неравнодушные соседи увидели дым и успели вытащить из дома дочь. Сына подозреваемой спасти не удалось, он сгорел заживо. Состояние младшего ребенка пока неизвестно. Она находится в местной больнице.Сейчас органы власти решают, передавать ребенка на опеку родственникам или в специализированное учреждение. В отношении матери возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.