Лера Кудрявцева рассказала о мечте стать актрисой

Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram снимок реферата, написанного ею на втором курсе российской академии театрального искусства. В работе по курсу “Философия религии” артистка выбрала тему индуизма. Артистка отметила, что ее реферат оказался у бывшего сокурсника, но она не знает каким образом он к нему попал. При этом Кудрявцева погрузилась в воспоминания, отметив, что время учебы было чудесным, а все студенты — немного “ненормальными”. Артистка часто жалеет, что не выбрала театр как продолжение профессии. Также Кудрявцева поинтересовалась у поклонников их профессиями и мотивами, которыми они руководствовались при выборе дела жизни.На данный момент Лера Кудрявцева остается ведущей одной из наиболее популярных программ на телевидении “Секрет на миллион”. В гостях у телеведущей звезды рассказывают малоизвестные факты из своей жизни.