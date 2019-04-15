Ученые: Гестационный диабет матерей при беременности связан с развитием этого заболевания у детей





Доктор Кабери Дасгупта, научный сотрудник Центра исследований и оценки результатов при Университете Макгилла, отметил, что диабет типа 1 и типа 2 у родителей является общепризнанным фактором риска развития диабета у детей. При этом последние исследования показывают, что гестационный сахарный диабет может указывать на вероятность появления недуга у граждан до 22 лет. В исследовании приняли участие более 73 тысяч матерей, а в рамках эксперимента сравнивались данные случайно выбранных детей от матерей с гестационным диабетом и наследников здоровых женщин. Выяснилось, что риск заболеваемости увеличивается у детей матерей с диабетом. У них почти в два раза чаще диагностировали диабет в возрасте до 22 лет.Связь диабета молодежи с наличием гестационного диабета у матери может стимулировать общество к тщательному рассмотрению рисков. В частности, повышение вероятности фиксируется, если у потомка матери с гестационным сахарным диабетом развиваются определенные признаки и симптомы. Например, частое мочеиспускание, повышенная жажда, потеря веса или усталость.