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Ученые: Гестационный диабет матерей при беременности связан с развитием этого заболевания у детей
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Ученые: Гестационный диабет матерей при беременности связан с развитием этого заболевания у детей

Дети матерей, у которых был гестационный диабет в период беременности, подвергаются повышенному риску возникновения данного заболевания. Такие выводы были сделаны в результате нового исследования, опубликованного в CMAJ.
Ученые: Гестационный диабет матерей при беременности связан с развитием этого заболевания у детей

Доктор Кабери Дасгупта, научный сотрудник Центра исследований и оценки результатов при Университете Макгилла, отметил, что диабет типа 1 и типа 2 у родителей является общепризнанным фактором риска развития диабета у детей. При этом последние исследования показывают, что гестационный сахарный диабет может указывать на вероятность появления недуга у граждан до 22 лет. В исследовании приняли участие более 73 тысяч матерей, а в рамках эксперимента сравнивались данные случайно выбранных детей от матерей с гестационным диабетом и наследников здоровых женщин. Выяснилось, что риск заболеваемости увеличивается у детей матерей с диабетом. У них почти в два раза чаще диагностировали диабет в возрасте до 22 лет.

Связь диабета молодежи с наличием гестационного диабета у матери может стимулировать общество к тщательному рассмотрению рисков. В частности, повышение вероятности фиксируется, если у потомка матери с гестационным сахарным диабетом развиваются определенные признаки и симптомы. Например, частое мочеиспускание, повышенная жажда, потеря веса или усталость.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:28

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