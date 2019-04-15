Актрисы «Игры престолов» обнародовали фото со съемок последнего сезона сериала
Актрисы Софи Тернер и Эмилия Кларк опубликовали в социальной сети Instagram снимки со съемок последнего сезона «Игры престолов». Восьмой сезон вышел на экраны 14 апреля этого года.
Эмилия Кларк, известная по роли Матери Драконов Дейенерис, продемонстрировала изображение, где лежит на небольшой конструкции с покрывалом зеленого цвета. Позже во время монтажа здесь дорисуют дракона, и он появится перед зрителями на экране в привычном для себя виде.
Снявшаяся в роли Сансы Старк Софи Тернер опубликовал снимок, где она спит. На фото актриса лежит с закрытыми глазами и приоткрытым ртом. По мнению ее фанатов, такой кадр свидетельствует о вероятной гибели Старк в конце сезона.
Эмилия Кларк, известная по роли Матери Драконов Дейенерис, продемонстрировала изображение, где лежит на небольшой конструкции с покрывалом зеленого цвета. Позже во время монтажа здесь дорисуют дракона, и он появится перед зрителями на экране в привычном для себя виде.
Снявшаяся в роли Сансы Старк Софи Тернер опубликовал снимок, где она спит. На фото актриса лежит с закрытыми глазами и приоткрытым ртом. По мнению ее фанатов, такой кадр свидетельствует о вероятной гибели Старк в конце сезона.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:54