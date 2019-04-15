Актрисы «Игры престолов» обнародовали фото со съемок последнего сезона сериала





Эмилия Кларк, известная по роли Матери Драконов Дейенерис, продемонстрировала изображение, где лежит на небольшой конструкции с покрывалом зеленого цвета. Позже во время монтажа здесь дорисуют дракона, и он появится перед зрителями на экране в привычном для себя виде.Снявшаяся в роли Сансы Старк Софи Тернер опубликовал снимок, где она спит. На фото актриса лежит с закрытыми глазами и приоткрытым ртом. По мнению ее фанатов, такой кадр свидетельствует о вероятной гибели Старк в конце сезона.