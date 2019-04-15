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Филипп Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Филипп Киркоров вместе с детьми посетил Эрмитаж в Санкт-Петербурге. На выставке он попытался узнать у кота Ахилла, сможет ли победить Сергей Лазарев на «Евровидении».
Филипп Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Как написал поп-король в Instagram, он считает важным прививать отпрыскам с малых лет высокие ценности, особенно те, которые касаются родной страны, так как это все равно останется в сознании и памяти о мире высокого искусства.

Для Киркорова это не первый семейный поход в Эрмитаж. Артист признался, что Алла-Виктория и Мартин давно ждали этой экскурсии. Во время нее они полюбовались многими ценными вещами в музее, а также увидели Египетский, Рыцарский и Тронный залы.

Пообщался в культурном заведении Филипп Киркоров и с котом-предсказателем Ахиллом. У зверька певец спросил, сумеет ли победить Сергей Лазарев на предстоящем конкурсе «Евровидение», но ответ так и не узнал. Далее вместе с наследниками музыкант покатался на карете и высказал слова благодарности сотрудникам Эрмитажа за экскурсию.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:16

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