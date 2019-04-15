Филипп Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Как написал поп-король в Instagram, он считает важным прививать отпрыскам с малых лет высокие ценности, особенно те, которые касаются родной страны, так как это все равно останется в сознании и памяти о мире высокого искусства.Для Киркорова это не первый семейный поход в Эрмитаж. Артист признался, что Алла-Виктория и Мартин давно ждали этой экскурсии. Во время нее они полюбовались многими ценными вещами в музее, а также увидели Египетский, Рыцарский и Тронный залы.Пообщался в культурном заведении Филипп Киркоров и с котом-предсказателем Ахиллом. У зверька певец спросил, сумеет ли победить Сергей Лазарев на предстоящем конкурсе «Евровидение», но ответ так и не узнал. Далее вместе с наследниками музыкант покатался на карете и высказал слова благодарности сотрудникам Эрмитажа за экскурсию.