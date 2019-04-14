АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физики пытаются обнаружить экстремальные кристаллы внутри гигантских планет
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Bloomberg подсчитал состояние самых богатых семей в «Играх престолов»

Журнал Bloomberg подсчитал состояние семей из сериала «Игра престолов». Самыми богатыми оказались Таргариены, наследие которых оказалось самым впечатляющим.
Bloomberg подсчитал состояние самых богатых семей в «Играх престолов»

К концу седьмого сезона этот род владел драконами, цену которых специалисты затруднились сказать, твердыней Кастерли-Рок и островом Драконий Камень, где сосредоточены запасы «драконьего стекла» вещество, с помощью которого можно убить Белых ходоков.

На втором месте перечня находится семья Ланнистеров. За семь сезонов они успели потерять большую часть своего имущества, но по-прежнему контролируют торговые пути.

Замыкает топ-3 от Bloomberg семья Арренов, материальное положение которых не изменилось с начала «Игры престолов». На четвертом и пятом позициях расположились Старки и Грейджои соответственно. Размер земли первых сравним с территорией Сибири, где может быть много ресурсов, а вторые обогащаются благодаря увеличивающемуся флоту.

Последний, восьмой сезон сериала выйдет 14 апреля. В связи с разницей во времени в РФ первый эпизод появится в свободном доступе 15 апреля в 4 часа утра.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали о вирусе папилломы
Владимир Пресняков прокомментировал
Стриминговый сервис Twitch выпустил
На TENAA засветился бюджетный смартфон
Bloomberg подсчитал состояние самых
Гостелерадиофонд обнародовал
Мотоцикл Pulse Autocycle с уникальным
Витас опубликовал фотографию с
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые
Фитнес-тренер рассказал, какие продукты
Появились первые изображения
Физики пытаются обнаружить
Максим Галкин провел экскурсию по замку
Дочь Юлии Началовой побывала на
В Сети презентовали концептуальную
Ученые: Анестезия для беременных женщин
Ольга Бузова задумала стать новым
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально
Двойник Дмитрия Нагиева пользуется
IIHS и EuroNCAP рассказали о самых
Ученые: Позитивные ожидания имеют
Певица Юлия Ковальчук рассказала о
Ольга Бузова заявилась на концерт в
Эксперты рассказали, помогают ли
Парень сделал предложение девушке на
Сашу Черно назвали ярчайшим примером
Андрей Разин жестко высказался об Алле
Apple тратит несколько миллионов
“Забрал эвакуатор”: Анфиса Чехова
Внешний вид шин может рассказать о
Просмотреть все новости