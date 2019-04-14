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Владимир Пресняков прокомментировал новый образ Натальи Подольской

Владимир Пресняков оценил образ своей супруги Натальи Подольской для выступления. Певица надела топ и шорты-«велосипедки», которые очень популярны в нынешнем сезоне.
Владимир Пресняков прокомментировал новый образ Натальи Подольской

Наталья Подольская является не только успешной певицей и хорошей матерью, но и обладательницей красивой фигуры. Она не раз показывала фанатам свои ноги в мини-нарядах на концертах и светских мероприятиях.

На этот раз звезда продемонстрировала в социальной сети Instagram новый впечатляющий костюм для будущих выступлений. Ее топ, необыкновенные шорты и босоножки на высоком каблуке порадовали подписчиков в соцсети. Нашлись и некоторые критики, которые, разглядывая снимок с певицей, вспомнили комплекцию Ольги Бузовой. Прокомментировал фото и муж знаменитости Владимир Пресняков, посчитавший, что топ лишний в образе Подольской.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:11

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