Владимир Пресняков прокомментировал новый образ Натальи Подольской

Наталья Подольская является не только успешной певицей и хорошей матерью, но и обладательницей красивой фигуры. Она не раз показывала фанатам свои ноги в мини-нарядах на концертах и светских мероприятиях.На этот раз звезда продемонстрировала в социальной сети Instagram новый впечатляющий костюм для будущих выступлений. Ее топ, необыкновенные шорты и босоножки на высоком каблуке порадовали подписчиков в соцсети. Нашлись и некоторые критики, которые, разглядывая снимок с певицей, вспомнили комплекцию Ольги Бузовой. Прокомментировал фото и муж знаменитости Владимир Пресняков, посчитавший, что топ лишний в образе Подольской.