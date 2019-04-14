Появились первые изображения обновленного Mercedes-Benz GLS





Обновленный кроссовер третьего поколения Mercedes-Benz GLS получил новый дизайн, отчасти напоминающий недавний GLE. Новинка имеет массивную радиаторную решетку и оригинальную светодиодную головную оптику. Задние фонари обновленной модели напоминают прошлое поколение, но в них заметно влияние новых трендов немецкого автопроизводителя, уже наметившихся в GLE. Боковая часть автомобиля имеет вытянутые линии кузова и молдинг из пластика внизу дверей.Под капотом обновленного кроссовера третьего поколения Mercedes-Benz GLS должен расположится дизельный двигатель на 245 или 330 лошадиных сил. Покупателям предложат и бензиновый силовой агрегат, способный генерировать 367 «лошадок». При этом самой дорогой и мощной версией, как обычно, окажется AMG. Под ее капотом немецкий автопроизводитель расположит настоящего 600-сильного «монстра».Официальное представление обновленного кроссовера третьего поколения Mercedes-Benz GLS состоится уже на следующей неделе. Бренд покажет свою новинку в рамках автосалона в Нью-Йорке. Другую информацию о данной модели стоит ожидать незадолго до самого мероприятия или уже на нем.