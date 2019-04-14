В Сети презентовали концептуальную версию смартфона Maserati GranTurismo
В Сети презентовали концептуальную версию смартфона Maserati GranTurismo. Согласно сообщению автора, на создание новинки дизайнеров вдохновил дух спортивного автомобиля.
Создатель намеревался показать мощный металлический аппарат в трех цветовых вариациях: матовом черном, полированном красном и в сочетании красного и черного. На задней панели новинки расположена тройная камера, дизайн которой напоминает по форме фары авто Gran Turismo. Особое внимание уделили деталям, в частности, в левом и правом верхнем углу расположены шесть миниатюрных динамиков Harman Kardon. Смартфон оснащен процессором нового поколения Snapdragon 865, который будет представлен в этом году. Среди характеристик числится 8 ГБ оперативной памяти и 356 ГБ — встроенной.
Эксперты отметили, что смартфон с концептуальным дизайном Maserati GranTurismo с большей вероятностью не будет воплощен в коммерческой версии.
Создатель намеревался показать мощный металлический аппарат в трех цветовых вариациях: матовом черном, полированном красном и в сочетании красного и черного. На задней панели новинки расположена тройная камера, дизайн которой напоминает по форме фары авто Gran Turismo. Особое внимание уделили деталям, в частности, в левом и правом верхнем углу расположены шесть миниатюрных динамиков Harman Kardon. Смартфон оснащен процессором нового поколения Snapdragon 865, который будет представлен в этом году. Среди характеристик числится 8 ГБ оперативной памяти и 356 ГБ — встроенной.
Эксперты отметили, что смартфон с концептуальным дизайном Maserati GranTurismo с большей вероятностью не будет воплощен в коммерческой версии.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:29