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Ученые: Анестезия для беременных женщин ведет к замедлению роста нервных клеток у детей

Ученые выявили негативное влияние на здоровье новорожденных детей анестезии, которую проводят при родах. Оказалось, что данные препараты замедляют рост нервных клеток.
Ученые: Анестезия для беременных женщин ведет к замедлению роста нервных клеток у детей

Эксперимент проводился на лабораторных крысах, которым при родах вводили анестезию. У плодов было обнаружено нарушение миграции нейронов в мозге, что влияет на когнитивные процессы. В частности, животные, рожденные с применением анестезии чаще проявляли затруднения мышления и способности к запоминанию. В рамках исследования нескольким группам крыс вводили анестезию на разных стадиях беременности. Оказалось, что чем дольше животные подвергались данной процедуре, тем более выраженными становились последствия.

После рождения крысят ученые провели поведенческие тесты, которые показали значительные отклонения тех животных, которые подвергались анестезии. Ученые планируют продолжить работу в данном направлении, чтобы выяснить, как анестезия до рождения плода влияет на развитие в первые годы жизни ребенка.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:17

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