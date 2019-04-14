IIHS и EuroNCAP рассказали о самых безопасных автомобилях BMW





На последнем месте, по мнению специалистов IIHS и EuroNCAP, располагаются новейшие BMW 7-series. Так далеко новинки оказались из-за недостаточного пробега и отсутствия подробных ее тестов. На следующей строчке расположилась электрическая модель i3, а восьмым стал родстер Z4. Следующие 4 места заняли такие автомобили известного немецкого автопроизводителя: хэтчбек первой серии, спортивный седан третьей, а также все модели 2- и 6-series.Тройку лидеров открыли два представителя линии внедорожников BMW – X3 и X4. Второе место тоже оказалось двойным, его эксперты организаций IIHS и EuroNCAP отдали аналогичным версиям X1 и X2.Самым безопасным автомобилем немецкого бренда был признан BMW 5-series. Он обладает надежным и прочным кузовом, оснащенным качественной регулируемой системой головного освещения. Модель имеет множество современных технологий, делающих машину по-настоящему безопасной: круиз-контроль, способный контролировать дистанцию между участниками движения, а также имеющий возможность заниматься мониторингом дорожных знаков. Кроме того, эта модель оснащена камерой с полным круговым обзором на 360 градусов и системой отслеживания пешеходов.