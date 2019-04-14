Молодая девушка умерла в продуктовом магазине в Москве
Неизвестная молодая девушка неожиданно скончалась в продуктовом магазине «Пятёрочка», который расположен на юго-востоке Москвы. Происшествие произошло вечером 13 апреля.
Как рассказали очевидцы события, у девушки внезапно пошла кровь из носа, затем она упала. Никто из посетителей не смог ей помочь. Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, констатировали факт смерти неизвестной. Информации о погибшей нет. Причины смерти сейчас устанавливаются правоохранительными органами. В данный момент разбирательства проводит полиция.
Как рассказали очевидцы события, у девушки внезапно пошла кровь из носа, затем она упала. Никто из посетителей не смог ей помочь. Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, констатировали факт смерти неизвестной. Информации о погибшей нет. Причины смерти сейчас устанавливаются правоохранительными органами. В данный момент разбирательства проводит полиция.
Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:14