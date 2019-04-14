Ольга Бузова показала свой утренний танец в пижаме
Популярная ведущая и певица Ольга Бузова удивила подписчиков новым видео, в котором показала свой утренний танец в пижаме. Фолловеры обратили внимание на то, что с самого утра звезда полна бодрости и сил для столь энергичных движений, а также сделали ей комплимент насчёт её внешнего вида без макияжа.
На днях Ольга Бузова решила немного разбавить свой микроблог в Instagram забавным роликом, на котором показала утренний танец в пижаме. Звезда с сонным лицом продемонстрировала поклонникам невероятный заряд бодрости и позитива, посетивший её с самого утра. Встав с постели, ведущая «Дома-2» моментально начала энергично прыгать под зажигательную музыку, после чего предприняла попытку сделать несколько физических упражнений, вызвавших у неё самой смех.
В комментариях к ролику с танцем в пижаме подписчики Ольги Бузовой оставили массу положительных комментариев о том, что звезда без макияжа выглядит очень красивой и привлекательной.
На днях Ольга Бузова решила немного разбавить свой микроблог в Instagram забавным роликом, на котором показала утренний танец в пижаме. Звезда с сонным лицом продемонстрировала поклонникам невероятный заряд бодрости и позитива, посетивший её с самого утра. Встав с постели, ведущая «Дома-2» моментально начала энергично прыгать под зажигательную музыку, после чего предприняла попытку сделать несколько физических упражнений, вызвавших у неё самой смех.
В комментариях к ролику с танцем в пижаме подписчики Ольги Бузовой оставили массу положительных комментариев о том, что звезда без макияжа выглядит очень красивой и привлекательной.