Ольга Бузова показала свой утренний танец в пижаме

На днях Ольга Бузова решила немного разбавить свой микроблог в Instagram забавным роликом, на котором показала утренний танец в пижаме. Звезда с сонным лицом продемонстрировала поклонникам невероятный заряд бодрости и позитива, посетивший её с самого утра. Встав с постели, ведущая «Дома-2» моментально начала энергично прыгать под зажигательную музыку, после чего предприняла попытку сделать несколько физических упражнений, вызвавших у неё самой смех.В комментариях к ролику с танцем в пижаме подписчики Ольги Бузовой оставили массу положительных комментариев о том, что звезда без макияжа выглядит очень красивой и привлекательной.