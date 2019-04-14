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Ученые: Сон беременных женщин на спине увеличивает риск мертворождения

Группа ученых провела международное исследование, позволившее установить, что сон беременных женщин на спине существенно увеличивает риск мертворождения ребенка. Специалисты отмечают, что представительницам прекрасного пола следует находить другие удобные позы для отдыха.
Ученые: Сон беременных женщин на спине увеличивает риск мертворождения

В масштабном международном исследовании ученые проанализировали более 3 тысяч женщин из США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. 831 из них имели в анамнезе мертворождение, а 2257 – продолжительную беременность. Ученые отмечают, что результат поразил даже их, ведь они не ожидали, что сон на спине настолько пагубно сказывается на ребенке. Оказывается, что в таком случае риск мертворождения повышается в 2,6 раза, причем на это не влияют другие факторы, имеющие схожие осложнения. По словам специалистов, речь идет о тех стадиях беременности, что наступают после 28 недели.

Ученые рассказывают, все дело в положении матки при сне на спине. В таком случае она может уменьшать или полностью прекращать поступление крови к плоду, что несет для него серьезные последствия, имеющие шанс оказаться смертельными. Руководители этой международной группы пока не могут посоветовать конкретную позу, которая лучше всего подходит беременным женщинам для сна, но уже в ближайшее время планируют заняться этим вопросом.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:32

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