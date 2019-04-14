Ученые: Сон беременных женщин на спине увеличивает риск мертворождения





В масштабном международном исследовании ученые проанализировали более 3 тысяч женщин из США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. 831 из них имели в анамнезе мертворождение, а 2257 – продолжительную беременность. Ученые отмечают, что результат поразил даже их, ведь они не ожидали, что сон на спине настолько пагубно сказывается на ребенке. Оказывается, что в таком случае риск мертворождения повышается в 2,6 раза, причем на это не влияют другие факторы, имеющие схожие осложнения. По словам специалистов, речь идет о тех стадиях беременности, что наступают после 28 недели.Ученые рассказывают, все дело в положении матки при сне на спине. В таком случае она может уменьшать или полностью прекращать поступление крови к плоду, что несет для него серьезные последствия, имеющие шанс оказаться смертельными. Руководители этой международной группы пока не могут посоветовать конкретную позу, которая лучше всего подходит беременным женщинам для сна, но уже в ближайшее время планируют заняться этим вопросом.