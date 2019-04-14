Ученые установили, что здоровое питание снижает риск онкологических заболеваний





Еще в 1980-х годах было доказано, что соблюдение здорового режима питания способствует снижению риска заболевания рака. Это было подтверждено 12 исследованиями в 11 странах. Однако, несмотря на всю информацию, которая была получена научным путем, население игнорирует все рекомендации.Софи Дероч считает, что необходимо менять стратегию по информированию населения. Согласно статистике менее 1 процента людей придерживается диетических рекомендаций, которые способны понизить риск онкологического заболевания. Сейчас информированием населения, в основном, занимаются СМИ. Однако они не способны донести всю необходимую информацию в нужном русле, что приводит к неправильному восприятию проблемы обществом. Эксперт считает, что необходимо передавать информацию непосредственно людям в сообществах, путем проведения личных встреч. Это способствует принятию здорового поведения и уменьшения онкологических заболеваний.Напомним, что смыслом правильного питания является отказ от алкоголя, красного и переработанного мяса. В тоже время необходимо увеличить количество фруктов, овощей и клетчатки в своем рационе.