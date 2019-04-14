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Ученые установили, что здоровое питание снижает риск онкологических заболеваний

Ученые установили, что здоровое питание снижает риск онкологических заболеваний. Однако большинство населения игнорируют все рекомендации, несмотря на возможные последствия.
Ученые установили, что здоровое питание снижает риск онкологических заболеваний

Еще в 1980-х годах было доказано, что соблюдение здорового режима питания способствует снижению риска заболевания рака. Это было подтверждено 12 исследованиями в 11 странах. Однако, несмотря на всю информацию, которая была получена научным путем, население игнорирует все рекомендации.

Софи Дероч считает, что необходимо менять стратегию по информированию населения. Согласно статистике менее 1 процента людей придерживается диетических рекомендаций, которые способны понизить риск онкологического заболевания. Сейчас информированием населения, в основном, занимаются СМИ. Однако они не способны донести всю необходимую информацию в нужном русле, что приводит к неправильному восприятию проблемы обществом. Эксперт считает, что необходимо передавать информацию непосредственно людям в сообществах, путем проведения личных встреч. Это способствует принятию здорового поведения и уменьшения онкологических заболеваний.

Напомним, что смыслом правильного питания является отказ от алкоголя, красного и переработанного мяса. В тоже время необходимо увеличить количество фруктов, овощей и клетчатки в своем рационе.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:28

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