Юлианна Караулова протестует против фотошопа и пластики с помощью снимков без макияжа

Юлианна Караулова поделилась с подписчиками в Instagram своим отношением к современным тенденциям среди представительниц прекрасного пола. Певица отмечает, что никак не может понять, зачем все девушки постоянно «фотошопят» свои фотографии до неузнаваемости. Подобная ситуация приводит к тому, что их очень сложно узнать на улице, так как в жизни они выглядят совершенно иначе, нежели на фотографиях. Звезда и сама «грешила» подобными инструментами, но в последнее время всячески от них отказывается. В знак протеста против этой тенденции она разместила свой снимок без макияжа.При этом, заявляет Юлианна Караулова, фотошоп – это не главная проблема, куда сильнее ее заботит пластическая хирургия. Многие девушки теряют свою индивидуальность, решаясь на подобные операции, уверена артистка. По ее словам, люди склонны влюбляться в недостатки, а идеальная внешность мало кому по душе. Выглядеть привлекательно каждому человеку поможет здоровое питание, занятия спортом, отказ от вредных привычек и полноценный режим сна, уверена знаменитость. Поклонники согласились с ее мнением и отметили, что артистка выглядит потрясающе даже без макияжа.