Житель Южной Кореи заснял полет группы НЛО возле самолета
Житель Южной Кореи стал свидетелем необычной ситуации во время рядового авиаперелета. Он заснял полет группы НЛО возле пассажирского самолета, видео инцидента опубликовали в Сети.
Это был обычный авиарейс Таиланд-Сеул, но житель Южной Корее случайно стал свидетелем необычной ситуации. По его словам, он сидел и смотрел в окно, где заметил необычное сильное свечение, а затем за крылом самолета увидел подозрительную группу объектов, следовавших с лайнером параллельным курсом. Присмотревшись к ним, пассажир понял, что это НЛО в форме серебристых сфер и даже попытался заснять их поближе с помощью зума своей камеры. Они еще некоторое время летели за пассажирским самолетом, не совершая никаких провокационных действий.
Житель Южной Кореи практически сразу решил опубликовать свое видео в Сети, где оно привлекло уфологов со всего мира, а также обычных людей, кого заинтересовала эта ситуация. Сторонники существования инопланетной жизни уверены, что это действительно группа НЛО, но отмечают, что стоит понять, какие конкретно цели они преследовали, следуя параллельным курсом с обычным пассажирским самолетом. Некоторые выдвинули предположение о том, что они хотели предупредить землян о какой-то опасности. Несмотря на это, многие уверены: это всего лишь оптическая иллюзия, а не группа НЛО. Такие люди отмечают, что на подобной высоте человеческий глаз может увидеть множество необъяснимых вещей, и этому не стоит удивляться.
Это был обычный авиарейс Таиланд-Сеул, но житель Южной Корее случайно стал свидетелем необычной ситуации. По его словам, он сидел и смотрел в окно, где заметил необычное сильное свечение, а затем за крылом самолета увидел подозрительную группу объектов, следовавших с лайнером параллельным курсом. Присмотревшись к ним, пассажир понял, что это НЛО в форме серебристых сфер и даже попытался заснять их поближе с помощью зума своей камеры. Они еще некоторое время летели за пассажирским самолетом, не совершая никаких провокационных действий.
Житель Южной Кореи практически сразу решил опубликовать свое видео в Сети, где оно привлекло уфологов со всего мира, а также обычных людей, кого заинтересовала эта ситуация. Сторонники существования инопланетной жизни уверены, что это действительно группа НЛО, но отмечают, что стоит понять, какие конкретно цели они преследовали, следуя параллельным курсом с обычным пассажирским самолетом. Некоторые выдвинули предположение о том, что они хотели предупредить землян о какой-то опасности. Несмотря на это, многие уверены: это всего лишь оптическая иллюзия, а не группа НЛО. Такие люди отмечают, что на подобной высоте человеческий глаз может увидеть множество необъяснимых вещей, и этому не стоит удивляться.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:27