Житель Южной Кореи заснял полет группы НЛО возле самолета





Это был обычный авиарейс Таиланд-Сеул, но житель Южной Корее случайно стал свидетелем необычной ситуации. По его словам, он сидел и смотрел в окно, где заметил необычное сильное свечение, а затем за крылом самолета увидел подозрительную группу объектов, следовавших с лайнером параллельным курсом. Присмотревшись к ним, пассажир понял, что это НЛО в форме серебристых сфер и даже попытался заснять их поближе с помощью зума своей камеры. Они еще некоторое время летели за пассажирским самолетом, не совершая никаких провокационных действий.Житель Южной Кореи практически сразу решил опубликовать свое видео в Сети, где оно привлекло уфологов со всего мира, а также обычных людей, кого заинтересовала эта ситуация. Сторонники существования инопланетной жизни уверены, что это действительно группа НЛО, но отмечают, что стоит понять, какие конкретно цели они преследовали, следуя параллельным курсом с обычным пассажирским самолетом. Некоторые выдвинули предположение о том, что они хотели предупредить землян о какой-то опасности. Несмотря на это, многие уверены: это всего лишь оптическая иллюзия, а не группа НЛО. Такие люди отмечают, что на подобной высоте человеческий глаз может увидеть множество необъяснимых вещей, и этому не стоит удивляться.