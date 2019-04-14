Названа объединяющая людей с высоким интеллектом особенность
Специалисты канадского Университета Западного Онтарио провели исследование, направленное на определение признака высокого уровня умственных способностей. Высокоинтеллектуальных людей, как выяснилось, объединяет любопытство.
На это указывают результаты тестирования, организованного канадскими учеными с участием более 500 добровольцев. Эксперты оценивали умственные способности, а также личность каждого из участников исследования. В ходе научной работы определился объединяющий высокоинтеллектуальных людей фактор - сильно развитое любопытство.
Заинтересованность в новых познаниях вызывает стремление получить более обширную информацию, и в результате у человека повышается уровень IQ. Любопытные люди готовы решать сложные задачи и могут применять на практике приобретенные знания. Развитию этого качества способствует открытость личности, желание новизны и воплощения в жизнь свежих идей.
На это указывают результаты тестирования, организованного канадскими учеными с участием более 500 добровольцев. Эксперты оценивали умственные способности, а также личность каждого из участников исследования. В ходе научной работы определился объединяющий высокоинтеллектуальных людей фактор - сильно развитое любопытство.
Заинтересованность в новых познаниях вызывает стремление получить более обширную информацию, и в результате у человека повышается уровень IQ. Любопытные люди готовы решать сложные задачи и могут применять на практике приобретенные знания. Развитию этого качества способствует открытость личности, желание новизны и воплощения в жизнь свежих идей.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:46