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Названа объединяющая людей с высоким интеллектом особенность

Специалисты канадского Университета Западного Онтарио провели исследование, направленное на определение признака высокого уровня умственных способностей. Высокоинтеллектуальных людей, как выяснилось, объединяет любопытство.
Названа объединяющая людей с высоким интеллектом особенность

На это указывают результаты тестирования, организованного канадскими учеными с участием более 500 добровольцев. Эксперты оценивали умственные способности, а также личность каждого из участников исследования. В ходе научной работы определился объединяющий высокоинтеллектуальных людей фактор - сильно развитое любопытство.

Заинтересованность в новых познаниях вызывает стремление получить более обширную информацию, и в результате у человека повышается уровень IQ. Любопытные люди готовы решать сложные задачи и могут применять на практике приобретенные знания. Развитию этого качества способствует открытость личности, желание новизны и воплощения в жизнь свежих идей.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:46

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