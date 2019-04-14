Названа объединяющая людей с высоким интеллектом особенность





На это указывают результаты тестирования, организованного канадскими учеными с участием более 500 добровольцев. Эксперты оценивали умственные способности, а также личность каждого из участников исследования. В ходе научной работы определился объединяющий высокоинтеллектуальных людей фактор - сильно развитое любопытство.Заинтересованность в новых познаниях вызывает стремление получить более обширную информацию, и в результате у человека повышается уровень IQ. Любопытные люди готовы решать сложные задачи и могут применять на практике приобретенные знания. Развитию этого качества способствует открытость личности, желание новизны и воплощения в жизнь свежих идей.