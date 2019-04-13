Эдита Пьеха вспомнила, как муж ревновал ее к Юрию Гагарину





81-летняя Эдита Пьеха дала интервью сотрудникам издания «Комсомольская правда». По словам артистки, Юрий Гагарин был очень скромным и воспитанным. Они имели дружеские отношения, хотя долгое время им приписывали роман. Эстрадная певица призналась, что супруг ревновал ее к летчику-космонавту. Даже была ситуация, когда тот нес ее на плечах, потому что она подвернула ногу.Компания друзей часто собиралась вместе. В ней помимо Юрия Гагарина и Эдиты Пьехи были еще Валентина Терешкова и Герман Титов. Приятели любили активно проводить время, в частности играть в волейбол или бильярд.