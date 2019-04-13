Юлия Ковальчук воспитывает дочь без нравоучений свекрови

Уже более 5 лет бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук замужем за исполнителем Алексеем Чумаковым. В октябре 2017 года у звездной пары родилась наследница, которую назвали Амелией.В одном из своих интервью Юлия Ковальчук рассказала, что с момента появления на свет дочки, они с супругом самостоятельно занимаются ее воспитанием. Бабушки и дедушки дали возможность маме и папе принимать важные решения относительно ребенка. Певица призналась, что именно с этим связывает хорошие отношения со свекровью.Вся семья любит Амелию и при каждой возможности проводят время вместе с ней. При необходимости Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков просят совет у родителей по спорным вопросам, которые, в свою очередь, без инициативы супругов они не дают свои рекомендации. Знаменитость очень благодарна родным за это.