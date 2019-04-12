Кейт Миддлтон порадовала поклонников трогательным снимком сына – принца Луи

На представленном королевской особой кадре принц Луи еще совсем маленький. В кадре сын Кейт Миддлтон запечатлен вместе с дедушкой, принцем Чарльзом, и выглядит очень радостным. В комментарии к фото знаменитость призналась, что вся семья получила массу положительных эмоций во время той фотосъемки. Она также добавила, что для нее самым ожидаемым событием является день рождения принца Луи, ведь в годовщину малыша пройдет новая семейная фотосессия. Это произойдет 23 апреля.Супруга принца Уильяма не скрывает от подписчиков: время слишком быстро пролетело, а она не успела заметить, как подрос самый младший член королевской семьи. Поклонники Кейт Миддлтон поспешили оценить публикацию хозяйки аккаунта: «принц Луи – копия мамы», «Прекрасный малыш», «Прелесть», «Очень трогательно», «Пусть будут счастливы», «Счастливые дедушка и внук».