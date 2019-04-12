Компания Chevrolet опубликовала первые снимки среднемоторного Corvette





Впервые за всю историю компании Chevrolet модель Corvette меняет общую схему расположения главных агрегатов и становится среднемоторным. Представители пока не разглашают технические показатели автомобиля, но, по предварительной информации, в линейку моторов войдут 8-цилиндровые V-образные агрегаты с 2 турбонагнетателями. Будет установлена 8-ступенчатая коробка передач ZF с 2 сцеплениями. Мощность авто составит 500 лошадиных сил.Также Chevrolet Corvette может получить аэродинамику с подвижными спойлером и боковыми секциями. По неподтвержденной информации, стартовая цена нового автомобиля будет варьироваться от 60 000 до 70 000 долларов. Премьера среднемоторного Corvette назначена на июль текущего года, а в сентябре новинка станет на конвейер.