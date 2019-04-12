Компания Chevrolet опубликовала первые снимки среднемоторного Corvette
Компания Chevrolet представила первые фото среднемоторного Corvette. Премьера новинки назначена на июль текущего года.
Впервые за всю историю компании Chevrolet модель Corvette меняет общую схему расположения главных агрегатов и становится среднемоторным. Представители пока не разглашают технические показатели автомобиля, но, по предварительной информации, в линейку моторов войдут 8-цилиндровые V-образные агрегаты с 2 турбонагнетателями. Будет установлена 8-ступенчатая коробка передач ZF с 2 сцеплениями. Мощность авто составит 500 лошадиных сил.
Также Chevrolet Corvette может получить аэродинамику с подвижными спойлером и боковыми секциями. По неподтвержденной информации, стартовая цена нового автомобиля будет варьироваться от 60 000 до 70 000 долларов. Премьера среднемоторного Corvette назначена на июль текущего года, а в сентябре новинка станет на конвейер.
Впервые за всю историю компании Chevrolet модель Corvette меняет общую схему расположения главных агрегатов и становится среднемоторным. Представители пока не разглашают технические показатели автомобиля, но, по предварительной информации, в линейку моторов войдут 8-цилиндровые V-образные агрегаты с 2 турбонагнетателями. Будет установлена 8-ступенчатая коробка передач ZF с 2 сцеплениями. Мощность авто составит 500 лошадиных сил.
Также Chevrolet Corvette может получить аэродинамику с подвижными спойлером и боковыми секциями. По неподтвержденной информации, стартовая цена нового автомобиля будет варьироваться от 60 000 до 70 000 долларов. Премьера среднемоторного Corvette назначена на июль текущего года, а в сентябре новинка станет на конвейер.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:15