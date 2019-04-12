Специалисты назвали лучшие места в самолете





Тем не менее, в данном месте есть и недостаток, ведь пассажиру приходится переступать через попутчиков, чтобы просто добраться до туалета. Опрос показал, каждый четвёртый респондент даже хочет доплатить, что сесть у окна. Примерно 20% туристов считают, что лучшим местом является сиденье у прохода: во-первых, благодаря ему сохраняется свободное передвижение по салону самолета, во-вторых, остаётся немало пространства для ног.Остальные опрошенные путешественники признались, что чаще покупают билеты в местах посередине из-за боязни укачивания. К слову, в основном эти места занимают представители сильного пола.