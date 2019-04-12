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Специалисты назвали лучшие места в самолете

Специалисты сайта Aviasales в результате исследования рассказали, какие места в самолёте пассажиры предпочитают чаще всего. Выяснилось, что 7 из 10 опрошенных выбирают сиденье у иллюминатора, так как оно идеально подходит для сна и наслаждения видов из окна.
Специалисты назвали лучшие места в самолете

Тем не менее, в данном месте есть и недостаток, ведь пассажиру приходится переступать через попутчиков, чтобы просто добраться до туалета. Опрос показал, каждый четвёртый респондент даже хочет доплатить, что сесть у окна. Примерно 20% туристов считают, что лучшим местом является сиденье у прохода: во-первых, благодаря ему сохраняется свободное передвижение по салону самолета, во-вторых, остаётся немало пространства для ног.

Остальные опрошенные путешественники признались, что чаще покупают билеты в местах посередине из-за боязни укачивания. К слову, в основном эти места занимают представители сильного пола.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:22

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