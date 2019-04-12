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Рэпер ST рассказал о причине распада группы «Ленинград»

Российский исполнитель рэпа Александр Андреевич Степанов, более известный как ST, откровенно рассказал о работе с группой «Ленинград». Также он назвал причину распада популярного коллектива.
Рэпер ST рассказал о причине распада группы «Ленинград»

Недавно 30-летний ST поделился с сотрудниками издания «Лента.ру» о том, что новость о распаде группы «Ленинград» - не обман для привлечения внимания к ее гастрольному туру. Он считает, что рок-музыкант Сергей Шнуров уже устал работать в таком составе.

Александр Степанов заявил, что не жалеет о распаде, ведь если «капитан корабля» решил, это не обсуждается. Рэп-исполнитель отметил, что ему нравится принимать участие в гастролях музыкального коллектива.
Рэпер ST рассказал о причине распада группы «Ленинград»

В конце прошлого месяца 45-летний Сергей Шнуров сообщил, что существование «Ленинграда» приходит к концу. Тур группы по крупнейшим стадионам России в этом году станет прощальным.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 09:22

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