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Ирина Пингвинова лишилась девственности вопреки запрету мамы

Новая участница реалити-шоу "Дом-2" Ирина Пингвинова во время программы "Бородина против Бузовой" рассказала о некоторых подробностях жизни до проекта. Так, девушка единственная в семье лишилась девственности до свадьбы, о чем она не жалеет.
Ирина Пингвинова лишилась девственности вопреки запрету мамы

Ирина Пингвинова воспитывалась в строгой семье, где и мать участницы реалити, и ее сестра лишались девственности только после свадьбы. Девушка пошла другим путем вопреки запретам родителей. На протяжении 3,5 лет звезда реалити строила отношения с молодым человеком на два года старше себя. Через шесть месяцев общения молодые люди начали вести интимную жизнь, а потом и вовсе жили вместе.

О том, что невинности больше нет, Ирина Пингвинова рассказала маме сразу же, после чего удивилась реакции близкого человека. Женщина не стала ругать дочь, а, наоборот, обняла ее, поддержала, дала несколько советов. Звезда реалити не скрывает, до прихода на проект в интимном плане у нее был только один мужчина, она очень избирательна, для нее главное в общении с молодыми парнями - это чувства.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:53

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