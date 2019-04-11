Илья Яббаров не может забыть Ольгу Рапунцель и пытается сделать Марго Ларченко похожей на нее

Когда Илья Яббаров строил отношения с Аленой Рапунцель, именно он предложил ей нарастить длинные волосы и взять прозвище длинноволосой красавицы. Давно не секрет, что его некоторые уловки схожи с поведением еще одного известного бывшего участника реалити Андрея Чуева. Тем не менее, многие заметили, что сразу после того, как Илья Яббаров начал встречаться с Марго Ларченко, девушка так же, как и Савкина, нарастила длинные локоны, а теперь часто теребит их пальцами или выравнивает утюжком.Многие отметили, что Маргарита Ларченко стала часто радовать участников реалити своим поведением, как это прежде делала "бренд" проекта. Таким образом, телезрители пришли к выводу, что Яббаров, скорее всего, попросту не может забыть бывшую возлюбленную, пытаясь сделать из новой пассии ее копию.