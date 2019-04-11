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Илья Яббаров не может забыть Ольгу Рапунцель и пытается сделать Марго Ларченко похожей на нее

Наблюдая за взаимоотношениями между Ильей Яббаровым и Маргаритой Ларченко зрители пришли к выводу, что саратовский шансонье не может забыть свою бывшую избранницу Алену Савкину "Рапунцель". Именно на нее участник проекта "Дом-2" пытается сделать похожей новую возлюбленную.
Илья Яббаров не может забыть Ольгу Рапунцель и пытается сделать Марго Ларченко похожей на нее

Когда Илья Яббаров строил отношения с Аленой Рапунцель, именно он предложил ей нарастить длинные волосы и взять прозвище длинноволосой красавицы. Давно не секрет, что его некоторые уловки схожи с поведением еще одного известного бывшего участника реалити Андрея Чуева. Тем не менее, многие заметили, что сразу после того, как Илья Яббаров начал встречаться с Марго Ларченко, девушка так же, как и Савкина, нарастила длинные локоны, а теперь часто теребит их пальцами или выравнивает утюжком.

Многие отметили, что Маргарита Ларченко стала часто радовать участников реалити своим поведением, как это прежде делала "бренд" проекта. Таким образом, телезрители пришли к выводу, что Яббаров, скорее всего, попросту не может забыть бывшую возлюбленную, пытаясь сделать из новой пассии ее копию.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:58

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