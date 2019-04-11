Михаил Гребенщиков заверил, что конфликтов с Аллой Пугачевой у него нет

В одном из своих последних интервью 43-летний Михаил Гребенщиков прокомментировал слухи о том, что Алла Пугачева уволила его со скандалом. Певец рассказал сотрудникам СМИ, что никакого конфликта между ними не было, просто школа закончила свою работу после того, как дала детям образование. Все студенты мастерской получили дипломы. Таким образом он положил конец этим разговорам.Михаил Гребенщиков отметил, что несколько родительниц просили Аллу Борисовну Пугачеву не закрывать учебное заведение, и даже обещали сами платить за аренду помещения, но этого хватило лишь на пару месяцев. Исполнитель утверждает, что лично общался с Примадонна российской эстрады, и никаких претензий к нему она не имеет.Известно, что уже 15 апреля Алла Пугачева отпразднует свой юбилей. Ей исполниться 70 лет.