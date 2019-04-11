Подруга Юлии Началовой опубликовала в Instagram архивную фотографию с ее дочерью

Наследники знаменитостей, одетые в маскарадные костюмы, радостно улыбаются друг другу. В комментарии к снимку пиар-директор певицы поделилась с фолловерами воспоминаниями об обстоятельствах, при которых он был сделан.По словам Анны Исаевой, они с ребенком были приглашены на праздник по случаю 4-летия Веры Алдониной. Филиппу на тот момент исполнилось три года. Гостей попросили прийти на мероприятие в карнавальной одежде, поэтому подруга Юлии Началовой нарядила наследника в костюм короля. С тех пор родные стали звать мальчика «Король Филипп». Хотя сама хозяйка аккаунта и не попала в кадр, на торжестве она предстала в образе героини мюзикла «Кабаре», чем вызвала у присутствующих бурю эмоций.Анна Исаева отметила, что снимок, сделанный на этом мероприятии, является самым любимым у родителей покойной исполнительницы. Мама Юлии Началовой не один раз предлагала подруге певицы опубликовать его в каком-нибудь журнале.Подписчики отнеслись к опубликованной фотографии с теплотой и грустью. Одни фолловеры назвали детей «лапочками» и «милашками». Другие же признались, что до сих пор не могут поверить, что Юлии Началовой больше нет.