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Подруга Юлии Началовой опубликовала в Instagram архивную фотографию с ее дочерью

Анна Исаева, пиар-менеджер и подруга Юлии Началовой, поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram архивной фотографией, на которой запечатлены Вера Алдонина и Филипп Исаев. По ее словам, это любимый снимок родителей покойной певицы.

Подруга Юлии Началовой опубликовала в Instagram архивную фотографию с ее дочерью

Наследники знаменитостей, одетые в маскарадные костюмы, радостно улыбаются друг другу. В комментарии к снимку пиар-директор певицы поделилась с фолловерами воспоминаниями об обстоятельствах, при которых он был сделан.

По словам Анны Исаевой, они с ребенком были приглашены на праздник по случаю 4-летия Веры Алдониной. Филиппу на тот момент исполнилось три года. Гостей попросили прийти на мероприятие в карнавальной одежде, поэтому подруга Юлии Началовой нарядила наследника в костюм короля. С тех пор родные стали звать мальчика «Король Филипп». Хотя сама хозяйка аккаунта и не попала в кадр, на торжестве она предстала в образе героини мюзикла «Кабаре», чем вызвала у присутствующих бурю эмоций.

Анна Исаева отметила, что снимок, сделанный на этом мероприятии, является самым любимым у родителей покойной исполнительницы. Мама Юлии Началовой не один раз предлагала подруге певицы опубликовать его в каком-нибудь журнале.

Подписчики отнеслись к опубликованной фотографии с теплотой и грустью. Одни фолловеры назвали детей «лапочками» и «милашками». Другие же признались, что до сих пор не могут поверить, что Юлии Началовой больше нет.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:22

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