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Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали женщинам жизнь

Последние исследования ученых показали, что корсеты могли продлевать женщинам жизнь в XIX столетии. Прежде предполагалось, что этот аксессуар мог провоцировать развитие всевозможных болезней, включая онкологию.
Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали женщинам жизнь

Корсеты, считалось прежде, вызывали у представительниц прекрасного пола, живших почти три сотни лет назад, атрофию нижних мышц спины, слабость и уменьшение внутренних органов. Несмотря на это, данная одежда пользовалась популярностью в европейских государствах XIX века, и все женщины носили ее, не обращая внимание на не всегда позитивное воздействие на здоровье.

Недавние исследования показали, что в ту эпоху размер женской талии составлял почти 25 дюймов, а корсет уменьшал ее до 22 дюйма. Это говорит об отсутствии проблем для девушек носить этот аксессуар, который также и продлевал жизнь жительницам Старого Света.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:04

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