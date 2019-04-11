Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали женщинам жизнь





Корсеты, считалось прежде, вызывали у представительниц прекрасного пола, живших почти три сотни лет назад, атрофию нижних мышц спины, слабость и уменьшение внутренних органов. Несмотря на это, данная одежда пользовалась популярностью в европейских государствах XIX века, и все женщины носили ее, не обращая внимание на не всегда позитивное воздействие на здоровье.Недавние исследования показали, что в ту эпоху размер женской талии составлял почти 25 дюймов, а корсет уменьшал ее до 22 дюйма. Это говорит об отсутствии проблем для девушек носить этот аксессуар, который также и продлевал жизнь жительницам Старого Света.