Ученые: Корсеты в XIX веке продлевали женщинам жизнь
Последние исследования ученых показали, что корсеты могли продлевать женщинам жизнь в XIX столетии. Прежде предполагалось, что этот аксессуар мог провоцировать развитие всевозможных болезней, включая онкологию.
Корсеты, считалось прежде, вызывали у представительниц прекрасного пола, живших почти три сотни лет назад, атрофию нижних мышц спины, слабость и уменьшение внутренних органов. Несмотря на это, данная одежда пользовалась популярностью в европейских государствах XIX века, и все женщины носили ее, не обращая внимание на не всегда позитивное воздействие на здоровье.
Недавние исследования показали, что в ту эпоху размер женской талии составлял почти 25 дюймов, а корсет уменьшал ее до 22 дюйма. Это говорит об отсутствии проблем для девушек носить этот аксессуар, который также и продлевал жизнь жительницам Старого Света.
Корсеты, считалось прежде, вызывали у представительниц прекрасного пола, живших почти три сотни лет назад, атрофию нижних мышц спины, слабость и уменьшение внутренних органов. Несмотря на это, данная одежда пользовалась популярностью в европейских государствах XIX века, и все женщины носили ее, не обращая внимание на не всегда позитивное воздействие на здоровье.
Недавние исследования показали, что в ту эпоху размер женской талии составлял почти 25 дюймов, а корсет уменьшал ее до 22 дюйма. Это говорит об отсутствии проблем для девушек носить этот аксессуар, который также и продлевал жизнь жительницам Старого Света.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:04