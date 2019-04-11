Тина Канделаки рассказала, что ее мотивирует для действенного похудения

Тина Канделаки решила пообщаться со своими поклонниками в социальной сети Instagram на тему спорта и похудения. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в спортзале. В комментарии телеведущая написала, что ее мотивирует для действенного похудения. Самое главное для знаменитости - это маленькие радости. Тина Канделаки сообщила, что любит покупать красивую и удобную одежду.Также телеведущая поделилась любимыми марками спортивной одежды и спросила у подписчиков, какие бренды они предпочитают. Преданные поклонники знаменитости не заставили себя долго ждать. Они написали большое количество комплиментов и рассказали, какие наряды им подходят. Всего на сутки пост Тины Канделаки набрала более 24 тысяч лайков.