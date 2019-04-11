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Тина Канделаки рассказала, что ее мотивирует для действенного похудения

На странице своего Instagram Тина Канделаки рассказала, что ее мотивирует для действенного похудения. Преданные поклонники высоко оценили новый пост телеведущей.
Тина Канделаки рассказала, что ее мотивирует для действенного похудения

Тина Канделаки решила пообщаться со своими поклонниками в социальной сети Instagram на тему спорта и похудения. Она опубликовала фото, на котором запечатлена в спортзале. В комментарии телеведущая написала, что ее мотивирует для действенного похудения. Самое главное для знаменитости - это маленькие радости. Тина Канделаки сообщила, что любит покупать красивую и удобную одежду.

Тина Канделаки рассказала, что ее мотивирует для действенного похудения

Также телеведущая поделилась любимыми марками спортивной одежды и спросила у подписчиков, какие бренды они предпочитают. Преданные поклонники знаменитости не заставили себя долго ждать. Они написали большое количество комплиментов и рассказали, какие наряды им подходят. Всего на сутки пост Тины Канделаки набрала более 24 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:59

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