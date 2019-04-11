Леша Купин изменил Майю Донцову





Именно к таким выводам пришли многочисленные телезрители проекта, когда увидели недавний выпуск «Дома-2».Нужно сказать, что поклонники телестройки в последнее время все чаще начали обращать внимание на пару Майи Донцовой и Алексея Купина. А все из-за того, что многие из них помнят, какой девушка была раньше и в кого она превратилась сейчас.Оказывается, что зрители просто-таки убеждены в том, что Леша не просто «вьет веревки» с Майи, но и пытается «прогнуть» избранницу под себя. Чего стоит недавний эфир «Дома-2», где Донцова устроила Купину романтик. Молодой человек, по мнению поклонников проекта, только лишь сделал вид, что его все устроило.Впрочем, не все фанаты реалити-шоу категорично настроены по отношению к Леше, ведь многие из них помнят, что ранее Майя любила злоупотреблять горячительными напитками, ходила каждые выходные в ночные клубы, а также то и дело устраивала различные провокации и потасовки. Сейчас же Донцова думает лишь об одном – семье и детях.Стоит отметить, что и Майя в свое время повлияла на Алексея. Ведь раньше молодого человека мало кто воспринимал серьезно, а сейчас он является одним из рейтинговых участников телестройки, рядом с которым рада быть любая девушка.