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Фёдор Стрелков подтвердил расставание с Кристиной Лясковец

Экс-участник скандального «Дома-2» Фёдор Стрелков подтвердил в социальных сетях тот факт, что они с Кристиной Лясковец расстались. Молодой человек признался в разрыве, отвечая на вопросы своих подписчиков, давно заподозривших неладное.
Фёдор Стрелков подтвердил расставание с Кристиной Лясковец

Бывший проектант телестройки «Дом-2» Фёдор Стрелков всё же подтвердил в социальной сети Instagram тот факт, что они с Кристиной Лясковец расстались. Это очень огорчило поклонников пары, так как за ними многие продолжали наблюдать даже после ухода за Периметр. Тогда молодые люди не могли нарадоваться совместной жизни без камер, но дальше разговора о женитьбе дело не зашло.
Фёдор Стрелков подтвердил расставание с Кристиной Лясковец

Теперь живут Фёдор Стрелков и Кристина Лясковец отдельно, а сам молодой человек признался поклонникам, что даже не знает, чем та сейчас занимается и живёт.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:51

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