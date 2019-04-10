Нюша в откровенной фотосессии оказалась похожа на Алёну Водонаеву
Известная певица Нюша в новой откровенной фотосессии оказалась очень похожа на Алёну Водонаеву. Поклонники раскритиковали такую смелость своей любимицы, отметив, что выставленные напоказ кадры выглядят слишком вульгарно.
Любимая многими слушателями певица Нюша приняла участие в новой откровенной фотосессии, для которой примерила кожаную куртку на абсолютно голое тело. Кроме того, дополнили образ знаменитости и мокрые волосы с тёмными очками. На кадрах из новой фотосессии поклонники заметили поразительное сходство недавно родившей звезды с бывшей участницей «Дома-2» Алёной Водонаевой.
В комментариях к новой публикации поклонники Нюши раскритиковали её смелость и откровенность, отметив, что ранее она не казалась такой вульгарной. Кроме того, многие решили, что подобные откровенные кадры должны создаваться для личного архива, а не для публичной демонстрации.
Любимая многими слушателями певица Нюша приняла участие в новой откровенной фотосессии, для которой примерила кожаную куртку на абсолютно голое тело. Кроме того, дополнили образ знаменитости и мокрые волосы с тёмными очками. На кадрах из новой фотосессии поклонники заметили поразительное сходство недавно родившей звезды с бывшей участницей «Дома-2» Алёной Водонаевой.
В комментариях к новой публикации поклонники Нюши раскритиковали её смелость и откровенность, отметив, что ранее она не казалась такой вульгарной. Кроме того, многие решили, что подобные откровенные кадры должны создаваться для личного архива, а не для публичной демонстрации.