Нюша в откровенной фотосессии оказалась похожа на Алёну Водонаеву





Любимая многими слушателями певица Нюша приняла участие в новой откровенной фотосессии, для которой примерила кожаную куртку на абсолютно голое тело. Кроме того, дополнили образ знаменитости и мокрые волосы с тёмными очками. На кадрах из новой фотосессии поклонники заметили поразительное сходство недавно родившей звезды с бывшей участницей «Дома-2» Алёной Водонаевой.В комментариях к новой публикации поклонники Нюши раскритиковали её смелость и откровенность, отметив, что ранее она не казалась такой вульгарной. Кроме того, многие решили, что подобные откровенные кадры должны создаваться для личного архива, а не для публичной демонстрации.