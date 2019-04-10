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«Казалось, что он просто спал»: Подруга Алексея Булдакова Татьяна Руднева рассказала о смерти актера

Татьяна Руднева, подруга скончавшегося 3 апреля Алексея Булдакова, рассказала новые подробности о смерти артиста. Когда она вошла в его гостиничный номер, ей изначально показалось, что актер просто спал, но потом стало понятно – ее друга больше нет.
«Казалось, что он просто спал»: Подруга Алексея Булдакова Татьяна Руднева рассказала о смерти актера

Артистка Татьяна Руднева и другие друзья Алексея Булдакова были вмести с ним в столице Монголии, Улан-Баторе в ту раковую ночь. Компания приехала туда по инициативе самого актера, он уже давно хотел увидеть эту страну. Все они остановились в одной гостинце и 3 апреля собирались улетать в Москву, но утром артист не вышел из своего номера ко всем остальным. Алексей Булдаков был человеком пунктуальным, отмечает его подруга, поэтому отсутствие звезды «Особенностей национальной охоты» сразу вызвало нехорошие мысли. Они пошли к нему в номер, но никто им не открыл, поэтому они вызвали администратора.
«Казалось, что он просто спал»: Подруга Алексея Булдакова Татьяна Руднева рассказала о смерти актера

Когда Татьяна Руднева и другие друзья Алексея Булдакова зашли в помещение, то артист лежал на диване, а руки закинул за голову, он был укрыт. Артистка отмечает, изначально ей показалось, что он просто спит. Подойдя ближе все поняли, что звезды «Особенностей национальной охоты» больше нет. В этот момент началась паника, ведь никто не знал, что делать, они оказались в чужой стране, не зная местного языка. Ситуацию спас тот, кто предложил позвонить в российское посольство в Улан-Баторе. Сотрудники дипмиссии быстро решили все проблемы и организовали доставку тела актера в Москву.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:22

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