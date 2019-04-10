Эксперты рассказали, как проверить двигатель с помощью белой тряпки





Для проведения диагностики силового агрегата необходим лоскут ткани белого цвета, который нужно сначала намочить и отжать. Двигатель проверяемого автомобиля должен быть прогрет, поэтому рекомендуется проводить проверку после поездки. Один человек должен расположиться за рулём транспортного средства, что бы он мог нажать на газ по команде, после чего следует поднести тряпку на расстояние 10 сантиметров от выхлопной трубы. Если лоскут начало затягивать внутрь, то в выхлопной трубе имеется отверстие. Далее следует разогнать двигатель до 5000 оборотов в минуту. В случае наличия пятен масла или сажи на полотне, необходимо проверить исправность мотора. При возникновении светлых пятен стоит обратить внимание на герметичность прокладок.К сожалению данный способ диагностики можно применять только в теплое время года, поскольку зимой будет мешать конденсат, который образовывается в выхлопной трубе.