Аналитик: Устройства Apple в будущем получат технологию мини-светодиодных экранов





Технология мини светодиодов - это инновация, которая позволит компании Apple экономить на расходах и увеличивать доходы. Куо отметил, что светодиоды будет производить японская компания Nichia. Будущее 31,6-дюймовое устройство Apple будет использовать 500 светодиодных чипов размером 600 микрон каждый.Apple только что объявила некоторые подробности о выпуске iPad Air и iPad mini в марте 2019 года. Получили обновленный дизайн и дополнительные функции а сравнении с предшественниками. Эти два устройства также имеют некоторые настройки камеры, производительности и даже совместимости с Apple Pencil, но ни один из планшетов не имеет улучшенной технологии экрана.Apple еще не рассекретила другие подробности о своих будущих устройствах в 2019 году. Большинство основных заявлений компании было посвящено их новым услугам для пользователей iOS, включая собственную службу подписки Apple на ТВ, подписку на журналы и материалы для чтения, игры для iOS, подписки и обслуживание кредитных карт.Между тем, на выставке были показаны AirPods следующего поколения, у которых нет экрана. Тем не менее, есть большая вероятность, что Apple может официально объявить некоторую новую информацию о мини-светодиодных экранах после того, как следующий iMac, который был объявлен во время мероприятия, наконец будет представлен общественности.