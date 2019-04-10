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Аналитик: Устройства Apple в будущем получат технологию мини-светодиодных экранов

Аналитик Мин Чи Куо (Ming Chi Kuo) сказал, что в устройствах Apple в ближайшие три года будет использоваться новая технология мини-светодиодных экранов. Устройствами, которые получат эту технологию, будут 31,6-дюймовый iMac в середине 2019 года, 10-12 - 12- дюймовый iPad в последние месяцы 2020 года или в начале 2021 года, и 15-17-дюймовый MacBook в начале 2021 года.
Аналитик: Устройства Apple в будущем получат технологию мини-светодиодных экранов

Технология мини светодиодов - это инновация, которая позволит компании Apple экономить на расходах и увеличивать доходы. Куо отметил, что светодиоды будет производить японская компания Nichia. Будущее 31,6-дюймовое устройство Apple будет использовать 500 светодиодных чипов размером 600 микрон каждый.

Apple только что объявила некоторые подробности о выпуске iPad Air и iPad mini в марте 2019 года. Получили обновленный дизайн и дополнительные функции а сравнении с предшественниками. Эти два устройства также имеют некоторые настройки камеры, производительности и даже совместимости с Apple Pencil, но ни один из планшетов не имеет улучшенной технологии экрана.

Apple еще не рассекретила другие подробности о своих будущих устройствах в 2019 году. Большинство основных заявлений компании было посвящено их новым услугам для пользователей iOS, включая собственную службу подписки Apple на ТВ, подписку на журналы и материалы для чтения, игры для iOS, подписки и обслуживание кредитных карт.

Между тем, на выставке были показаны AirPods следующего поколения, у которых нет экрана. Тем не менее, есть большая вероятность, что Apple может официально объявить некоторую новую информацию о мини-светодиодных экранах после того, как следующий iMac, который был объявлен во время мероприятия, наконец будет представлен общественности.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:15

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