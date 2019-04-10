Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия Дмитренко после провала в конкурсе «Свадьба на миллион»

«А потому она спрашивает у нас, почему мы ее осуждаем!», - подчеркнул Оганесян.

Не секрет, что «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко не прошло в следующий этап конкурса «Свадьба на миллион». Этот момент очень расстроил Диму, однако Иосиф поспешил пожалеть и поддержать молодого отца, объяснив ему, в чем на самом деле причина.По словам Оганесяна, Рапунцель и Дмитренко не прошли дальше в соревнованиях за один миллион рублей только из-за длинноволосой красавицы, которая попросту настроила всех жителей Периметра против своей семьи.В пример Иосиф даже привел результаты детектора лжи Ольги, которые подтвердили, что она считает всех участников реалити-шоу «Дом-2» «плебеями» и «простолюдинами».Оказывается, что избраннику Черно очень жаль Дмитренко, ведь из-за поведения его супруги страдает по большей степени именно он. Также Иосиф указал на то, что именно из-за характера Рапунцель ее муж никогда не сможет одержать победу в том или ином конкурсе.К слову, к подобному выводу пришла и большая часть телезрителей «Дома-2». По словам поклонников телестройки, Рапунцель и Дмитренко не следует даже принимать участие в проектных конкурсах, так как они никогда не возьмут первое место, даже если будут участвовать в состязаниях отдельно друг от друга.