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Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия Дмитренко после провала в конкурсе «Свадьба на миллион»

Возлюбленный Александры Черно – Иосиф Оганесян пожалел своего коллегу по съемочной площадке Дмитрия Дмитренко.
Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия Дмитренко после провала в конкурсе «Свадьба на миллион»

Не секрет, что «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко не прошло в следующий этап конкурса «Свадьба на миллион». Этот момент очень расстроил Диму, однако Иосиф поспешил пожалеть и поддержать молодого отца, объяснив ему, в чем на самом деле причина.

По словам Оганесяна, Рапунцель и Дмитренко не прошли дальше в соревнованиях за один миллион рублей только из-за длинноволосой красавицы, которая попросту настроила всех жителей Периметра против своей семьи.

В пример Иосиф даже привел результаты детектора лжи Ольги, которые подтвердили, что она считает всех участников реалити-шоу «Дом-2» «плебеями» и «простолюдинами».
Иосиф Оганесян пожалел Дмитрия Дмитренко после провала в конкурсе «Свадьба на миллион»

«А потому она спрашивает у нас, почему мы ее осуждаем!», - подчеркнул Оганесян.

Оказывается, что избраннику Черно очень жаль Дмитренко, ведь из-за поведения его супруги страдает по большей степени именно он. Также Иосиф указал на то, что именно из-за характера Рапунцель ее муж никогда не сможет одержать победу в том или ином конкурсе.

К слову, к подобному выводу пришла и большая часть телезрителей «Дома-2». По словам поклонников телестройки, Рапунцель и Дмитренко не следует даже принимать участие в проектных конкурсах, так как они никогда не возьмут первое место, даже если будут участвовать в состязаниях отдельно друг от друга.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:58

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