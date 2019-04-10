Компания ZTE запатентовала «безрамочный» смартфон





Представители компании подали документы на патентование еще в середине прошлого года, а обнародованы результаты были только в начале апреля 2019. Известно, что компания зарегистрировала сразу два смартфона. На лицевой панели одного из них полностью отсутствуют какие-либо элементы, что дало ему возможность называться «безрамочным». Даже дактилоскопический датчик встроен под поверхность дисплея. Справа можно обнаружить единственную физическую кнопку, а сзади располагается тройная основная камера.Второй смартфон, судя по внешнему виду, будет более бюджетным. Он имеет «на борту» две основных камеры, дактилоскопический сканер на задней панели, стандартные разъемы 3,5 мм для наушников и micro USB для зарядки и кнопки регулировки громкости.