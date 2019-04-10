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Компьютеры воссоздали реалистичный сценарий апокалипсиса из-за глобального потепления

Американский тематический канал The Weather Channel показал зрителям необычный видеоролик. На нем компьютеры воссоздали реалистичный сценарий апокалипсиса, связанного с глобальным потеплением.
Компьютеры воссоздали реалистичный сценарий апокалипсиса из-за глобального потепления

Для этого использовали технологии смешанной и дополненной реальности, что позволило ведущей программы на американском канале The Weather Channel оказаться в эпицентре событий, происходящих в 2100 году. Реалистичный сценарий апокалипсиса представляет собой затопление целых городов в штатах Южная Каролина и Вирджиния, а причиной является серьезное поднятие уровня мирового океана из-за глобального потепления.

Технологии смешанной и дополненной реальности позволили ведущей прогуляться по самому эпицентру этого апокалипсиса и показать зрителям, чем он может грозить рядовым американцам. Она отмечает, многомиллионные города окажутся полностью или частично затопленными, что заставит жителей полностью их оставить и искать новое место для жизни. После этого действия переносят в Гренландию, где показывают непосредственно процесс таяния одного из самых больших ледников мира – Якобсхавна.

Ведущая отмечает, что в 2100 году эти процессы не остановятся, а только начнут набирать обороты. Чтобы предотвратить или отсрочить подобный апокалипсис, человечеству необходимо уже сейчас активно заниматься вопросами противодействия глобальному потеплению.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:38

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