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Виктор Добронравов показал семейный снимок с отцом Федором и братом Иваном

Популярный отечественный киноактер Виктор Добронравов показал в Instagram черно-белый семейный снимок. В кадре запечатлен артист вместе со своим знаменитым отцом Федором и братом Иваном.
Виктор Добронравов показал семейный снимок с отцом Федором и братом Иваном

Виктор Добронравов порадовал поклонников очень редким фото. В аккаунте звезды фильма «Т-34» появился кадр, где позируют все три представителя творческой династии. Работа фотографа получилась весьма интересной и «иерархической»: на первом плане запечатлен Федор Добронравов, немного дальше сыновья народного артиста РФ – Иван и Виктор с закрытыми глазами. В комментарии владелец аккаунта лаконично указал: «Моя семья…».

Снимки с родными людьми с той же черно-белой фотосессии появились и в личных микроблогах Федора и Ивана Добронравова. Поклонники остались довольны таким теплым и эмоциональным кадром, передающим чувства родных людей: «Поклон и уважение вашей семье!», «Невероятно) Очень классные», «Мощь!», «Здесь все восхитительно: кадр, актёры, люди. Испытываю глубокое уважение к каждому из вас», «Красавцы! Папа воспитал достойных сыновей!».



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:16

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