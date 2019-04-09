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Софья Абрамович примерила эффектный наряд с глубоким декольте

Софья Абрамович недавно отпраздновала свое 24-летие. После торжества дочь миллиардера опубликовала снимок, где предстала в эффектном наряде с глубоким декольте.
Софья Абрамович примерила эффектный наряд с глубоким декольте

Софья Абрамович разместила в личном блоге Instagram снимок, где запечатлена в красивом кружевном топе черного цвета с декольте с распущенными волосами. В комментарии хозяйка аккаунта указала, что это – единственный кадр, оставшийся с прошлой ночи. Дочь Романа Абрамовича, проживающая в Великобритании, редко публикует такие смелые кадры. В повседневности наследница знаменитого миллиардера практически не использует косметику и предпочитает носить комфортные и не вызывающие наряды.
Софья Абрамович примерила эффектный наряд с глубоким декольте

«Прелесть Софья», «Фотогигиенично)», «Красивые глаза», «Прекрасно», - восхищались в комментариях подписчики страницы наследницы Абрамович.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:46

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