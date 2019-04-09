Бизнес-омбудсмен Кемеровской области Елена Латышенко прокомментировала отмену льгот на проезд в маршрутках Новокузнецка
Бизнес-омбудсмен Кемеровской области Елена Латышенко прокомментировала ситуацию с отменой льгот в маршрутках Новокузнецка. По ее словам, в данном случае частная компания имеет право сама решать, как ей поступать.
Елена Латышенко отмечает, что речь идет о нерегулируемых маршрутах, сообщает издание «National News». Бизнес-омбудсмен Кемеровской области обратила внимание жителей Новокузнецка, что такие маршрутные такси работают на основании Гражданского кодекса, поэтому они вправе самостоятельно решать, каким категориям предоставлять льготу, а каким нет. При этом Елена Латышенко заявила, что с ней по этому вопросу связываются впервые, поэтому она не может дать более точный и развернутый комментарий. Бизнес-омбудсмен отметила, на муниципальном транспорте льготы никто убирать не собирается.
Чуть раньше эту ситуацию прокомментировала владелец компании-перевозчика «Автолайн» Евгения Корюкова. Эта фирма имеет маршрутные направления в Новокузнецке и приняла решение отказаться от льгот для пенсионеров из-за недовольства других групп населения, требующих скидку и для себя. По словам Евгении Корюковой, такая ситуация создавала постоянные конфликты и споры с водителями, что привело к их массовым увольнениям. Она отметила, компания «Автолайн» готова к решению данной проблемы, но на это потребуется некоторое время.
Елена Латышенко отмечает, что речь идет о нерегулируемых маршрутах, сообщает издание «National News». Бизнес-омбудсмен Кемеровской области обратила внимание жителей Новокузнецка, что такие маршрутные такси работают на основании Гражданского кодекса, поэтому они вправе самостоятельно решать, каким категориям предоставлять льготу, а каким нет. При этом Елена Латышенко заявила, что с ней по этому вопросу связываются впервые, поэтому она не может дать более точный и развернутый комментарий. Бизнес-омбудсмен отметила, на муниципальном транспорте льготы никто убирать не собирается.
Чуть раньше эту ситуацию прокомментировала владелец компании-перевозчика «Автолайн» Евгения Корюкова. Эта фирма имеет маршрутные направления в Новокузнецке и приняла решение отказаться от льгот для пенсионеров из-за недовольства других групп населения, требующих скидку и для себя. По словам Евгении Корюковой, такая ситуация создавала постоянные конфликты и споры с водителями, что привело к их массовым увольнениям. Она отметила, компания «Автолайн» готова к решению данной проблемы, но на это потребуется некоторое время.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:39