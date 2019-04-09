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Анастасия Волочкова защитила себя от сглаза с помощью тайского монаха и татуировки

Известная российская балерина Анастасия Волочкова всю свою жизнь сталкивалась с критикой и недоброжелателями, поэтому искала способы борьбы с этим. Звезда защитила себя от сглаза с помощью тайского монаха и его специальной татуировки.
Анастасия Волочкова защитила себя от сглаза с помощью тайского монаха и татуировки

Об этом Анастасия Волочкова рассказала совсем недавно. Балерина подчеркнула, с недоброжелателями она сталкивается всю свою жизнь, при этом всегда знала в чем причина: «В России люди не могут простить успех и красоту». Начиная с балетного училища она переживала нападки на себя и училась им противостоять. Звезда отмечает, в те времена ей специально портили наряды и пуанты, а когда ее дела пошли в гору – ситуация только усугубилась. Однажды балерина встретила ясновидящую Арину, которая предложила ей снять порчу, но потребовала за обряд крупную сумму. Знаменитость отмечает, настоящие специалисты не ходят по эфирам ток-шоу, поэтому отказалась от такой помощи.

Вместо этого Анастасия Волочкова сначала отправилась в православный храм и помолилась там за себя и своих врагов. Чуть позже звезда отдыхала в Таиланде и узнала об одном монахе, специализирующемся на вопросе защиты человека от порчи и сглаза. Балерина встретила с ним, и он действительно ей помог. Мудрец предложил звезде нанести на свою спину специальный защитный код, татуировку. Анастасия Волочкова согласилась и сразу почувствовала себя лучше. Она отмечает, будто жить стало легче и спокойнее. С тех пор звезду преследует удача и успех.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:39

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