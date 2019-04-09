АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Таиланде обнаружены захоронения и 10000 артефактов железного века
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Марина Александрова выложила свежие фото из отпуска

Марина Александрова поделилась снимками из отпуска, куда поехала вместе со своими детьми. В этот раз актриса отправилась во Францию на Лазурный берег.
Марина Александрова выложила свежие фото из отпуска

Путешествия – это большая страсть не только самой Александровой, но и всей ее семьи. У супругов есть даже общая мечта – открыть туристическое агентство. Воспользовавшись образовавшимся перерывом в работе, они снова отправились за новыми впечатлениями. В этот раз семья предпочла для отдыха морской берег, о котором мечтали всю зиму. О своем хобби артистка рассказывает следующее: «Мы теперь ездим по всем самым крутым биеннале современного искусства — в Японии, в Венеции, а ведь еще не так давно я с этим миром никак не соприкасалась, не понимала его, не ощущала…»

На данный момент актриса со своим мужем, Андреем Болтенко, шестилетним сыном Андреем и трехлетней дочерью Екатериной исследуют самые знаменитые достопримечательности Ниццы. Поклонники пишут восторженные комментарии под фотографиями звезды. «Ух ты !! Как красиво!!», «Обожаю Виллу Ротшильда - сады в форме палубы лайнера, были продуманы хозяйкой ещё в 19 веке… Красота сквозь века», - делятся своими впечатлениями подписчики.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Табаков вышел в свет вместе с
На снимках Марса уфологи заметили
Вдова Дмитрия Хворостовского показала
Россия стала мало привлекать трудовых
Медики рассказали о полезных для
Анастасия Волочкова защитила себя от
Найдены новые подтверждения наличия
Поклонники Ляйсан Утяшевой неоднозначно
Юлия Савичева поделилась смешным
Копания Samsung больше не будет
Анна Семенович показала фигуру в
Евгений Ромашов разнёс комнату
Полоски под ногтями могут
Марина Александрова выложила свежие
Участница «Дом-2» Виктория Алонова
Актриса Ксения Алеферова привела свою
«Благодарна Богу, что ты у меня есть»:
Ученые выяснили, как связаны страсть и
Жительница Великобритании выжила только
Российская фигуристка Алина Загитова
Американские ученые нашли общую ошибку
Оксана Ряска за пару месяцев
Елена Кондулайнен отметила свое
Звезда «Дом-2» Виктория Боня опять
Екатерина Климова показала поклонникам
Экс-участник «Дом-2» Константин Иванов
Звезда сериала «Султан моего сердца»
Некогда лучшая подруга Дарья Пынзарь
Специалисты рассказали, зачем японские
Сменившая имидж Оксана Ряска стала
Просмотреть все новости