Марина Александрова выложила свежие фото из отпуска

Путешествия – это большая страсть не только самой Александровой, но и всей ее семьи. У супругов есть даже общая мечта – открыть туристическое агентство. Воспользовавшись образовавшимся перерывом в работе, они снова отправились за новыми впечатлениями. В этот раз семья предпочла для отдыха морской берег, о котором мечтали всю зиму. О своем хобби артистка рассказывает следующее: «Мы теперь ездим по всем самым крутым биеннале современного искусства — в Японии, в Венеции, а ведь еще не так давно я с этим миром никак не соприкасалась, не понимала его, не ощущала…»На данный момент актриса со своим мужем, Андреем Болтенко, шестилетним сыном Андреем и трехлетней дочерью Екатериной исследуют самые знаменитые достопримечательности Ниццы. Поклонники пишут восторженные комментарии под фотографиями звезды. «Ух ты !! Как красиво!!», «Обожаю Виллу Ротшильда - сады в форме палубы лайнера, были продуманы хозяйкой ещё в 19 веке… Красота сквозь века», - делятся своими впечатлениями подписчики.