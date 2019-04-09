Сбербанк назвал семь правил денежной кибербезопасности





Сбербанк напомнил, что его сотрудники не требуют от клиентов коды и пароли. Если произошел звонок из кредитного учреждения, а у человека возникло подозрение, что это аферисты, лучше положить трубку и проверить наличие в онлайн-банкинге сомнительных операций во время беседы. В случае предоставления по ошибке данных о карте следует позвонить в контактный центр и заблокировать к ней доступ.Сбербанк призвал не проходить опросы, якобы им осуществляемые, где нужно заплатить деньги. Организация никогда не проводит такие мероприятия. Также рекомендуется не переходить по ссылкам в СМС с предложениями отменить перевод денег или разблокировать карту.«Перевел по ошибке». Многие клиенты получали сообщение, где утверждается, что неизвестный перевел по глупости определенную сумму денег и просит вернуть ее обратно. Стоит в таком случае проверить баланс и последние операции. Видимо, в действительности пользователю не приходили какие-либо материальные ресурсы. Кроме того, следует пользоваться антивирусом при смене номера мобильного телефона, сообщать в Сбербанк, и не заходить в онлайн-банкинг, пользуясь Wi-Fi в общественном месте.