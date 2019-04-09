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Сбербанк назвал семь правил денежной кибербезопасности

С развитием технологий киберзлоумышленники могут украсть личные данные владельцев банковских карт для получения денег со счетов. Сбербанк напомнил о семи правилах безопасности, которые помогут уберечь материальные ресурсы от мошенников.
Сбербанк назвал семь правил денежной кибербезопасности

Сбербанк напомнил, что его сотрудники не требуют от клиентов коды и пароли. Если произошел звонок из кредитного учреждения, а у человека возникло подозрение, что это аферисты, лучше положить трубку и проверить наличие в онлайн-банкинге сомнительных операций во время беседы. В случае предоставления по ошибке данных о карте следует позвонить в контактный центр и заблокировать к ней доступ.

Сбербанк призвал не проходить опросы, якобы им осуществляемые, где нужно заплатить деньги. Организация никогда не проводит такие мероприятия. Также рекомендуется не переходить по ссылкам в СМС с предложениями отменить перевод денег или разблокировать карту.

«Перевел по ошибке». Многие клиенты получали сообщение, где утверждается, что неизвестный перевел по глупости определенную сумму денег и просит вернуть ее обратно. Стоит в таком случае проверить баланс и последние операции. Видимо, в действительности пользователю не приходили какие-либо материальные ресурсы. Кроме того, следует пользоваться антивирусом при смене номера мобильного телефона, сообщать в Сбербанк, и не заходить в онлайн-банкинг, пользуясь Wi-Fi в общественном месте.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:09

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