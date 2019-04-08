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Врачи рассказали о способах, которые помогут людям избавиться от пигментации кожи

Врачи рассказали о способах, которые помогут людям избавиться от пигментации кожи. Специалисты составили список рекомендаций, на которые следует обратить внимание.
Врачи рассказали о способах, которые помогут людям избавиться от пигментации кожи

Пигментные пятна - это один из самых распространенных дефектов кожи. Гиперпигментация происходит из-за неравномерного распределения пигмента меланина, поэтому в некоторых местах кожа выглядит темнее. В большинстве случаев, высокая пигментация тревожит женщин в возрасте 35-40 лет, а также во время беременности. В этот промежуток времени происходят гормональные изменения. Перед началом лечения пигментации кожи нужно установить причину ее появления.

Главная причина - это сбой в работе организма, при котором некоторые клетки кожи производят больше меланина, чем требуется. Жизни человека ничего не угрожает, но в организме происходят серьезные изменения. Следовательно, необходимо пройти осмотр у врача для назанчения лечения. Помочь избавиться от пигментации могут натуральные маски, отбеливающие мази и кремы, а также лазеротерапия.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:46

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