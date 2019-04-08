«Я отрезала ее от кормушки»: Анастасия Волочкова рассказала о конфликтах с матерью

Анастасия Волочкова отметила, что ей очень понравилось общение с Андреем Малаховым. Балерина рассказала, ведущий вел себя тактично и профессионально, но при этом проявлял сопереживание и не был безразличен, поэтому интервью вышло замечательное. В нем знаменитость рассказала о том, что ее отношения с матерью складываются очень плохо, у них происходят постоянные конфликты и обиды друг на друга. По ее словам, это продолжает уже не один год.Родительница Анастасии Волочковой всеми силами старается настроить наследницу балерины Ариадну против матери. Причины подобного поведения, отмечает звезда, ей не до конца понятны. Она предполагает, что дело может быть в банальной зависти. Мать балерины старается убедить Ариадну в том, что она никому не нужна и о ней может позаботиться только бабушка.Анастасия Волочкова отмечает, сейчас ее родительница живет за счет гонораров дочери, но при этом продолжает портить ей жизнь. Был даже период, когда мать балерины хотела получать свой процент за каждое выступление звезды, но тогда знаменитость «сразу отрезала ее от кормушки». Анастасия Волочкова отмечает, сейчас держаться ей на плаву помогает исключительно любимый человек, поэтому она тщательно скрывает его от посторонних глаз.