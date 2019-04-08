«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд по платным дорогам вырастут
Госкомпания «Автодор» России сообщила, что на платных участках дорог М-11 "Москва — Санкт-Петербург", М-4 "Дон" и М-3 "Украина" будут проиндексированы тарифы. Увеличение стоимости проезда планируется с 15 апреля этого года.
Согласно имеющейся информации, стоимость услуг будет индексирована на основании изменения потребительских цен в 2018 году, данные по которым были предоставлены Росстатом. «Автодор» утверждает, что для легковых автомобилей корректировка стоимости проезда будет в рамках 5-10 рублей, а для грузовых автомобилей в границах 10-40 рублей. Размер индексации будет также зависеть от конкретного участка дороги. Кроме этого пользователи первой и второй тарифной группы могут получить каскадную скидку до 40 процентов. Больше информации можно получить на официальном сайте компании, после размещения тарифной сетки.
Согласно имеющейся информации, стоимость услуг будет индексирована на основании изменения потребительских цен в 2018 году, данные по которым были предоставлены Росстатом. «Автодор» утверждает, что для легковых автомобилей корректировка стоимости проезда будет в рамках 5-10 рублей, а для грузовых автомобилей в границах 10-40 рублей. Размер индексации будет также зависеть от конкретного участка дороги. Кроме этого пользователи первой и второй тарифной группы могут получить каскадную скидку до 40 процентов. Больше информации можно получить на официальном сайте компании, после размещения тарифной сетки.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:25