«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд по платным дорогам вырастут





Согласно имеющейся информации, стоимость услуг будет индексирована на основании изменения потребительских цен в 2018 году, данные по которым были предоставлены Росстатом. «Автодор» утверждает, что для легковых автомобилей корректировка стоимости проезда будет в рамках 5-10 рублей, а для грузовых автомобилей в границах 10-40 рублей. Размер индексации будет также зависеть от конкретного участка дороги. Кроме этого пользователи первой и второй тарифной группы могут получить каскадную скидку до 40 процентов. Больше информации можно получить на официальном сайте компании, после размещения тарифной сетки.