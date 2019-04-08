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«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд по платным дорогам вырастут

Госкомпания «Автодор» России сообщила, что на платных участках дорог М-11 "Москва — Санкт-Петербург", М-4 "Дон" и М-3 "Украина" будут проиндексированы тарифы. Увеличение стоимости проезда планируется с 15 апреля этого года.
«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд по платным дорогам вырастут

Согласно имеющейся информации, стоимость услуг будет индексирована на основании изменения потребительских цен в 2018 году, данные по которым были предоставлены Росстатом. «Автодор» утверждает, что для легковых автомобилей корректировка стоимости проезда будет в рамках 5-10 рублей, а для грузовых автомобилей в границах 10-40 рублей. Размер индексации будет также зависеть от конкретного участка дороги. Кроме этого пользователи первой и второй тарифной группы могут получить каскадную скидку до 40 процентов. Больше информации можно получить на официальном сайте компании, после размещения тарифной сетки.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:25

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